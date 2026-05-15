Memes reaccionan a convocatoria de Morena para marcha en Chihuahua

Viernes 15 de mayo de 2026

La convocatoria de Morena para realizar una marcha este 16 de mayo en Chihuahua generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios respondieron con memes y críticas al movimiento.

De acuerdo con la invitación difundida por simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación, la movilización tiene como objetivo defender la soberanía nacional y exigir un juicio político contra la gobernadora Maru Campos.

Sin embargo, en plataformas digitales comenzaron a circular publicaciones satíricas que aseguran que el verdadero propósito de la marcha sería respaldar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha enfrentado diversos señalamientos públicos en las últimas semanas.

Entre los contenidos virales destacó un cartel apócrifo con el mensaje “Estamos con Rocha”, el cual fue compartido ampliamente por usuarios para cuestionar la narrativa oficial de la manifestación.

La marcha está programada para este sábado a las 4:00 de la tarde, partiendo desde la Estatua de Pancho Villa con destino al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

La convocatoria surge en medio de la polémica generada tras el operativo realizado en el municipio de Morelos, donde autoridades estatales informaron el aseguramiento de un presunto narcolaboratorio de drogas sintéticas, hecho que ha intensificado el debate político entre actores locales y federales.