Mencionan a “Andy” en testimonios del caso de huachicol fiscal ligado a excontralmirante

Viernes 28 de agosto de 2026

El nombre de “Andy” volvió a surgir dentro del proceso por presunto huachicol fiscal que involucra al excontralmirante de la Marina Fernando Farías Laguna, luego de que su defensa revelara que testimonios presentados por el Ministerio Público hacen referencia a ese personaje en una operación relacionada con un buque en Guaymas, Sonora.

Epigmenio Mendieta, abogado de Farías Laguna, explicó que durante la audiencia se expuso un testimonio según el cual, ante dificultades para descargar una embarcación, se habría planteado llamar a “Andy” para intervenir y destrabar la operación.

El litigante identificó públicamente esa referencia con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, de acuerdo con la información difundida sobre la audiencia, el Ministerio Público no lo identificó expresamente por su nombre ni existe una imputación formal en su contra.

Según Mendieta, la supuesta intervención buscaba llegar hasta quien entonces encabezaba la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, para facilitar la operación de la embarcación.

La defensa aseguró además que otro testimonio, atribuido a un testigo protegido identificado como “Santo”, menciona a un personaje político de Tabasco relacionado indirectamente con los muelles 289 y 290. El abogado no reveló su identidad.

Las referencias forman parte de los elementos conocidos dentro de la investigación sobre una presunta estructura dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustibles mediante aduanas marítimas.

La FGR había señalado previamente que no cuenta con datos de prueba suficientes para iniciar una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán por delitos relacionados con hidrocarburos y negó que exista una indagatoria en su contra por huachicol fiscal.

Las declaraciones se produjeron después de que una jueza vinculó a proceso a Fernando Farías Laguna por su probable participación en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. El excontralmirante permanecerá bajo prisión preventiva en el penal federal del Altiplano.

Hasta ahora, las menciones de “Andy” corresponden a referencias contenidas en testimonios y a la interpretación expresada públicamente por la defensa, no a una acusación judicial contra López Beltrán.