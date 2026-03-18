Menor resulta lesionado por esquirla tras manipular munición en domicilio al norte de Chihuahua

Miércoles 18 de marzo de 2026

Un adolescente de 14 años resultó lesionado la mañana de este miércoles tras la explosión de un proyectil que manipulaba al interior de un domicilio en la colonia Renovación, al norte de la ciudad.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Agustín de Iturbide, donde el menor, en medio de una discusión entre sus padres —quienes presuntamente se encontraban en estado de ebriedad—, calentó una bala, lo que provocó su detonación y le ocasionó heridas por esquirla.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y procedieron a la detención de ambos padres por presunta omisión de cuidados, además de resguardar al menor lesionado y a otro niño de aproximadamente 10 años.

Paramédicos de URGE brindaron atención médica en el lugar y posteriormente trasladaron al adolescente a un hospital para su valoración.

Tras el incidente, se informó que el padre del menor intentó retirarse del domicilio, aunque fue asegurado por las autoridades.

El caso quedó a disposición de las instancias correspondientes para determinar responsabilidades y dar seguimiento a la situación de los menores involucrados.