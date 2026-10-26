Mercados brasileños caen tras victoria electoral de Lula da Silva

Lunes 26 de octubre de 2026

Brasilia, Brasil.– Los mercados financieros brasileños registraron fuertes pérdidas este lunes 26 de octubre, después de conocerse la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

La reacción se reflejó tanto en el mercado accionario como en el real brasileño, ante la incertidumbre de inversionistas sobre el rumbo económico que tendrá el país durante un nuevo periodo encabezado por Lula.

De acuerdo con los primeros reportes, el EWZ, uno de los principales fondos cotizados que sigue el comportamiento de las acciones brasileñas, presentó una fuerte caída durante la jornada, mientras que empresas con amplia exposición al mercado de Brasil también registraron pérdidas.

Entre ellas se encuentran Nu Holdings, matriz de Nubank, así como Mercado Libre, compañía argentina que mantiene en Brasil uno de sus mercados más importantes.

La reacción ocurre después de una contienda electoral en la que los mercados habían incorporado expectativas favorables a un eventual triunfo de Flávio Bolsonaro, por lo que el resultado provocó ajustes en las posiciones de los inversionistas.

Las pérdidas registradas durante las primeras operaciones reflejan la cautela de los mercados ante las políticas fiscales, económicas y de inversión que podría implementar el gobierno de Lula durante su siguiente mandato.