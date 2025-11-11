Deportes

Martes 11 de noviembre de 2025

Messi: “No me fui del Barcelona como imaginaba ni como soñaba”

Miami, EE. UU. – Lionel Messi reveló que su salida del FC Barcelona en 2021 le dejó una “sensación rara” y una herida que aún no ha cerrado, recordando con nostalgia el final inesperado de su etapa en el club catalán.

“Me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia. No me fui como me imaginaba, como soñaba”, confesó el exjugador del Barça.

Messi, quien siempre soñó con retirarse en Barcelona, agradeció el cariño de los aficionados y lamentó no haber podido despedirse del Camp Nou con público. “Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado, porque desde que me fui no volví. Va a ser muy raro y muy emocionante regresar”, expresó.

El delantero también recordó la vida de su familia en la ciudad catalana y no descartó la posibilidad de regresar a vivir allí en el futuro. Actualmente instalado en Miami, Messi disfruta de una etapa más tranquila, aunque asegura que seguirá compitiendo mientras se sienta bien físicamente y disfrute dentro de la cancha. “El día que no lo sienta así, será el momento de poner fin”, concluyó.

Convocan a jóvenes de la clase 2007 y remisos al sorteo del Servicio Militar Nacional

