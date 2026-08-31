Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina tras más de 20 años

Lunes 31 de agosto de 2026

Lionel Messi anunció este lunes que pone fin a su trayectoria con la Selección Argentina, cerrando una etapa de más de dos décadas en la que conquistó los principales títulos internacionales con la Albiceleste.

El futbolista argentino, de 39 años, comunicó su decisión mediante una carta difundida en sus redes sociales. Explicó que, después de reflexionar sobre lo ocurrido en el Mundial de 2026, consideró que había llegado el momento de despedirse definitivamente del combinado nacional.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, expresó Messi.

La decisión se produce poco más de un mes después de que Argentina perdiera 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026. Tras aquel encuentro, el capitán ya había adelantado que no disputaría otra Copa del Mundo, aunque todavía no había anunciado su retiro de la selección.

Más de dos décadas con Argentina

Messi debutó con la selección mayor en 2005, cuando tenía 18 años. Su trayectoria internacional atravesó diferentes etapas, desde las finales perdidas y las críticas de los primeros años hasta convertirse en capitán y referente de una de las épocas más exitosas del futbol argentino.

En 2016 anunció por primera vez su retiro internacional después de perder la final de la Copa América Centenario ante Chile, aunque semanas después reconsideró su decisión y regresó a la Albiceleste.

Su etapa de mayores éxitos comenzó con la conquista de la Copa América 2021. Posteriormente levantó la Finalissima y alcanzó el punto más alto de su carrera internacional al conquistar la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Después sumó otra Copa América y en 2026 volvió a disputar una final mundialista.

Con su retiro, Messi pone punto final a más de 20 años defendiendo la camiseta argentina, dejando una trayectoria marcada por títulos, récords y su papel como capitán de la selección campeona del mundo en 2022.