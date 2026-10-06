Messi juega hoy su último partido con Argentina y cierra una era histórica

Martes 6 de octubre de 2026

Buenos Aires, Argentina.- Lionel Messi disputará este martes su último partido con la Selección Argentina, en un encuentro amistoso frente a Benín que servirá como homenaje y despedida oficial del capitán albiceleste.

El partido se jugará en el Estadio Monumental de Buenos Aires y está programado para las 17:00 horas del centro de México. La Asociación del Fútbol Argentino preparó una ceremonia especial para reconocer la trayectoria del futbolista de 39 años.

Messi llega a esta despedida después de una trayectoria internacional de más de dos décadas, en la que acumuló 207 partidos y 125 goles antes de este último encuentro, además de conquistar el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.

El argentino había anunciado su retiro de la selección tras el Mundial de 2026, en el que la Albiceleste alcanzó la final ante España. Sin embargo, aceptó disputar este último encuentro para despedirse de la afición argentina.

La jornada tendrá un carácter especialmente emotivo, con homenajes antes y después del partido y la presencia de integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022.

Con este encuentro, Messi pondrá fin a una de las etapas más exitosas de la historia de la Selección Argentina y cerrará oficialmente su trayectoria internacional.