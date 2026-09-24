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Jueves 24 de septiembre de 2026

Messi se despedirá de Argentina ante Benín; Scaloni anticipa una jornada emotiva

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó que Lionel Messi tendrá la oportunidad de despedirse de la Albiceleste “como él quiera” durante el amistoso frente a Benín, programado para el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Messi, de 39 años, pondrá fin a más de dos décadas con la selección nacional, tres meses después de disputar la final del Mundial de 2026 ante España. El capitán argentino se retirará como campeón del mundo en 2022 y máximo goleador histórico de la Albiceleste, con 125 anotaciones.

“Va a ser difícil no llorar ese día, es un privilegio poder estar”, expresó Scaloni, quien también reconoció que impulsó la realización de este último partido de Messi ante la afición argentina.

El entrenador señaló que Messi participará únicamente en el encuentro frente a Benín y que todavía no se ha incorporado a los entrenamientos de la selección.

Argentina disputará tres amistosos en esta ventana internacional: ante Bolivia en Córdoba, frente a Burkina Faso el 3 de octubre y contra Benín el día 6 en el Monumental.

Scaloni también se refirió al proceso de renovación del equipo, luego de convocar a varios jugadores jóvenes. Explicó que, tras el Mundial, considera oportuno comenzar a dar espacio a nuevas figuras.

Respecto a su propia continuidad al frente de la selección, indicó que todavía no ha sostenido una conversación definitiva con el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

El contrato de Scaloni vence el 31 de diciembre, aunque el técnico aseguró que existen deseos de continuar, siempre y cuando se puedan acordar distintos aspectos pendientes.

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