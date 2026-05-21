Meta despide a 8 mil empleados mientras acelera apuesta por la Inteligencia Artificial

Jueves 21 de mayo de 2026

La empresa tecnológica Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, inició una nueva ola de despidos que alcanzará a 8 mil empleados, equivalentes al 10 por ciento de su plantilla laboral, en medio de una profunda reestructuración enfocada en el desarrollo de Inteligencia Artificial (IA).

De acuerdo con información publicada por The New York Times, los recortes comenzaron este miércoles con el envío de notificaciones a trabajadores de Singapur, Reino Unido, Estados Unidos y otros países, mientras miles de empleados permanecían en incertidumbre sobre su situación laboral.

Además de los despidos, Meta anunció la reasignación de otros 7 mil trabajadores a proyectos vinculados con IA, como parte de la estrategia impulsada por su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, quien busca convertir a la empresa en líder mundial en “superinteligencia”.

La compañía prevé invertir entre 125 mil y 145 mil millones de dólares este año, más del doble de lo destinado en 2025, principalmente en infraestructura y desarrollo de herramientas de inteligencia artificial.

La medida ha generado tensión interna entre los cerca de 78 mil trabajadores de la empresa, quienes han expresado preocupación por el impacto de la automatización y el uso de IA dentro de la propia compañía. Incluso, más de mil empleados firmaron una petición para frenar programas de rastreo de datos utilizados para entrenar sistemas inteligentes.

En medio de la incertidumbre, las oficinas de Meta permanecieron prácticamente vacías, luego de que la empresa pidió a gran parte del personal trabajar desde casa durante el proceso de recorte.

Los despidos en Meta se suman a los realizados recientemente por compañías tecnológicas como Microsoft, Cisco, Coinbase y Block, que también han reducido personal mientras redirigen inversiones hacia el desarrollo de Inteligencia Artificial.

Pese a los recortes, Zuckerberg aseguró que no se contemplan más despidos durante el resto del año y defendió la estrategia tecnológica de la empresa al señalar que “la IA es la tecnología con más consecuencias de nuestras vidas”.