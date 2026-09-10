Meta lanza Muse, agente de IA que puede enviar correos y reservar viajes

Jueves 10 de septiembre de 2026

Estados Unidos.- Meta lanzó Muse, un nuevo agente de inteligencia artificial diseñado para funcionar como un asistente digital personal capaz de realizar tareas de manera autónoma, como enviar correos electrónicos, reservar viajes, comprar productos y gestionar reservaciones.

A diferencia de un chatbot tradicional, Muse puede utilizar aplicaciones y sitios web en nombre del usuario. Las personas pueden darle instrucciones mediante su propia aplicación o a través de WhatsApp, además de conectarlo con servicios de Meta como Facebook e Instagram.

El agente también permite vincular aplicaciones de terceros como Gmail, Spotify, Ticketmaster, Shopify y OpenTable, lo que amplía las tareas que puede realizar.

Por ejemplo, Muse puede detectar eventos o restaurantes que podrían interesar al usuario, enviarle una recomendación y posteriormente realizar la reservación con su autorización. También puede efectuar compras mediante su integración con plataformas de comercio y pagos.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha presentado al agente como una herramienta capaz de trabajar permanentemente en nombre de las personas para ayudarlas con diferentes aspectos de su vida cotidiana.

Muse está disponible únicamente para adultos y cuenta con una modalidad gratuita con límites de uso. Meta también ofrece planes de 20 y 100 dólares mensuales para ampliar su capacidad.

La compañía reconoció que la inteligencia artificial puede cometer errores, por lo que aseguró haber incorporado mecanismos para mantener al usuario en control de las acciones realizadas por el agente.

Muse funciona mediante Muse Spark, modelo de inteligencia artificial desarrollado por Meta, mientras la compañía prepara un sistema más avanzado conocido internamente como Watermelon.

Entre los siguientes pasos, Meta contempla ampliar las funciones de Muse e integrarlo con sus gafas inteligentes, combinando el agente con cámaras y asistentes de voz.