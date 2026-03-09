Meta planea integrar reconocimiento facial en sus lentes inteligentes

Lunes 9 de marzo de 2026

Cinco años después de haber eliminado el sistema de reconocimiento facial de Facebook para etiquetar personas en fotografías por preocupaciones de privacidad, Meta Platforms analiza volver a utilizar esta tecnología, ahora integrada en sus lentes inteligentes.

De acuerdo con información revelada por The New York Times, la compañía planea incorporar la función a sus gafas desarrolladas en colaboración con EssilorLuxottica, propietario de las marcas Ray-Ban y Oakley.

La herramienta, conocida internamente como “Name Tag”, permitiría a los usuarios identificar a las personas que tienen enfrente y obtener información sobre ellas mediante el asistente de inteligencia artificial de Meta. Según fuentes cercanas al proyecto, la función podría integrarse en los dispositivos tan pronto como este año, aunque los planes aún podrían modificarse.

Una tecnología con riesgos de privacidad

Documentos internos de la división Reality Labs señalan que la empresa ha analizado desde 2024 cómo lanzar la función pese a los “riesgos de seguridad y privacidad” asociados al reconocimiento facial.

Uno de los planes contemplaba probar la tecnología primero con asistentes a una conferencia para personas ciegas, antes de ofrecerla al público general. Sin embargo, ese lanzamiento piloto no se realizó el año pasado.

El debate sobre esta tecnología no es nuevo. Organizaciones de derechos civiles han advertido durante años que el reconocimiento facial podría ser utilizado por gobiernos o empresas para vigilar a la población.

El abogado Nathan Freed Wessler, de la Unión Americana de Libertades Civiles, señaló que su uso en espacios públicos representa una amenaza para el anonimato de las personas. “Esta tecnología está madura para que se abuse de ella”, advirtió.

Una apuesta de Zuckerberg

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, busca diferenciar los lentes inteligentes de la compañía mediante nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial.

El interés en desarrollar esta tecnología también coincide con el crecimiento comercial del dispositivo. EssilorLuxottica informó recientemente que vendió más de siete millones de lentes inteligentes el año pasado, lo que consolidó el producto como un éxito inesperado.

Además, el sector comienza a atraer competencia: empresas como OpenAI han anunciado el desarrollo de dispositivos de IA para llevar puestos, lo que intensifica la carrera por este mercado.

Cómo funcionaría

Meta analiza distintas opciones sobre a quién podrían identificar los lentes. Entre las posibilidades se encuentran:

Reconocer a personas con las que el usuario esté conectado en plataformas de Meta.

Identificar a usuarios con perfiles públicos en servicios como Instagram.

No obstante, el sistema no permitiría buscar a cualquier persona desconocida como una herramienta universal de reconocimiento facial, según fuentes cercanas al proyecto.

Antecedentes y polémicas

La empresa ya había considerado incluir reconocimiento facial en la primera versión de sus lentes Ray-Ban en 2021, pero abandonó la idea por preocupaciones éticas y técnicas.

Aun así, el potencial de la tecnología quedó demostrado en 2024, cuando dos estudiantes de la Universidad de Harvard usaron unas Ray-Ban Meta combinadas con la herramienta de reconocimiento facial PimEyes para identificar a desconocidos en el metro de Boston, un experimento que se volvió viral en internet.

Meta también arrastra un historial de controversias por privacidad. En años recientes pagó cerca de 2 mil millones de dólares para resolver demandas en Illinois y Texas relacionadas con la recopilación de datos faciales, además de una multa de 5 mil millones de dólares impuesta por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos en 2019 por violaciones a la privacidad de usuarios.

A pesar de esas polémicas, la compañía continúa explorando nuevas funciones para sus dispositivos portátiles, incluida una línea interna de lentes denominados “superdetección”, que podrían usar cámaras y sensores de forma continua para registrar el entorno del usuario y ofrecer recordatorios o información contextual en tiempo real.