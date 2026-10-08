Mexicana de Aviación prevé alcanzar su punto de equilibrio financiero en 2030

Jueves 8 de octubre de 2026

México.- Mexicana de Aviación proyecta alcanzar su punto de equilibrio financiero en noviembre de 2030, de acuerdo con el plan estratégico presentado por su director general, Leobardo Ávila Bojórquez, durante La Mañanera del Pueblo.

El funcionario explicó que la aerolínea estatal se encuentra actualmente en una etapa de integración y fortalecimiento de sus capacidades operativas, mientras que a partir de 2028 comenzaría una fase de maduración orientada a mejorar sus resultados financieros.

“Mexicana tiene considerado lograr su punto de equilibrio”, señaló al presentar las proyecciones de la empresa.

De acuerdo con el programa, la aerolínea cerrará 2026 con 12 aeronaves y durante 2027 incorporará ocho más, con lo que alcanzará una flota de 20 aviones.

Ávila Bojórquez indicó que la estrategia de crecimiento se basará en cuatro ejes: eficiencia y seguridad operacional, rentabilidad, cumplimiento normativo y sostenibilidad.

La proyección establece noviembre de 2030 como el momento en que Mexicana espera equilibrar sus ingresos y costos, para posteriormente avanzar hacia una etapa de consolidación financiera y operativa.