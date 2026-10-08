Mexicana prevé alcanzar equilibrio financiero hasta 2030; en 2027 dependería 87% de recursos públicos

Jueves 8 de octubre de 2026

Mexicana de Aviación proyecta alcanzar su punto de equilibrio financiero en noviembre de 2030, una vez concluida la expansión de su flota y después de atravesar una etapa de maduración operativa entre 2027 y 2029.

La proyección fue presentada en Palacio Nacional por el director general de la aerolínea, Leobardo Ávila Bojórquez, quien explicó que el plan estratégico contempla tres etapas:

integración de capacidades durante 2026, maduración entre 2027 y 2029, y consolidación a partir de 2030.

“Punto de equilibrio. Nov. 2030”, establece la proyección presentada durante la conferencia matutina.

Para 2027, la aerolínea todavía tendría una alta dependencia de recursos públicos. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación citado en la información, Mexicana dispondría de mil 012 millones de pesos, de los cuales 882 millones corresponderían a apoyos fiscales y alrededor de 130 millones a ingresos propios.

Esto significaría que aproximadamente 87.1% de sus recursos para 2027 provendrían de transferencias federales.

Ávila Bojórquez informó además que Mexicana cerrará 2026 con 12 aeronaves y durante 2027 incorporará ocho adicionales, con lo que alcanzará una flota de 20 aviones.

Actualmente opera con 10 aeronaves, cinco de ellas Embraer incorporadas durante este año, mientras otras dos se encuentran en proceso de certificación ante la autoridad aeronáutica.

La ampliación de la flota permitió incrementar en 83% la oferta de asientos desde junio, mientras que durante 2026 la empresa reportó un crecimiento de 31% en pasajeros respecto al mismo periodo del año anterior.

Desde el reinicio de sus operaciones, Mexicana reporta más de 1 millón 276 mil pasajeros transportados y alrededor de mil 314 toneladas de carga, segmento que registró un aumento de 23% durante 2026.

La aerolínea informó también que genera 847 empleos directos y 7 mil 202 indirectos, además de incorporar nuevos productos como Mexicana Frecuente, paquetes de viaje, vuelos chárter, carga y una tarjeta de crédito.

Como parte de su estrategia para la temporada de invierno, la compañía reforzará sus operaciones hacia Tulum con 24 vuelos adicionales y ampliará su red a partir del 17 de noviembre con la incorporación de Zacatecas, conectada desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Durante 2026, Mexicana añadió también destinos como Acapulco, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Hermosillo y Bajío, dentro de su estrategia de conectividad con el AIFA como punto central.