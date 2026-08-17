Mexicanas embarazadas reportan que médicos en EU cancelaron atención para sus partos

Lunes 17 de agosto de 2026

Ciudad Juárez.- Mujeres mexicanas embarazadas que tenían previsto dar a luz en Estados Unidos durante los próximos meses reportaron en redes sociales que médicos de aquel país les habrían comunicado que ya no podrán brindarles atención para sus partos.

Los testimonios comenzaron a difundirse en medio de la controversia relacionada con las políticas migratorias estadounidenses y el denominado “turismo de parto”, práctica en la que mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos con la intención de que sus hijos nazcan en ese país.

De acuerdo con los reportes difundidos, algunas pacientes habrían recibido la notificación directamente durante sus consultas, mientras que otras señalaron haber sido informadas vía telefónica de la cancelación del servicio.

Hasta el momento, no existe información oficial que indique de manera general que los médicos estadounidenses tengan prohibido atender a mujeres embarazadas mexicanas por razón de su nacionalidad.

Sin embargo, autoridades estadounidenses pueden investigar a médicos, hospitales o intermediarios cuando existan indicios de que participan deliberadamente en esquemas destinados a facilitar fraudes migratorios o el uso indebido de visas.

Una investigación de este tipo dependería de las circunstancias particulares de cada caso y de la existencia de posibles conductas ilícitas, por lo que la atención médica a una paciente mexicana no constituye, por sí misma, evidencia de un delito.

La situación también ha generado incertidumbre entre mujeres fronterizas que acostumbran recibir atención médica privada en ciudades estadounidenses como El Paso, Texas, y que habían programado con anticipación el nacimiento de sus hijos.

Por ahora, los señalamientos sobre cancelaciones provienen principalmente de testimonios difundidos en redes sociales, sin que se haya informado de una disposición general de las autoridades estadounidenses que ordene suspender la atención obstétrica a pacientes mexicanas.

Ante el escenario, especialistas recomiendan a quienes tengan programada atención médica en Estados Unidos confirmar directamente con su hospital o médico las condiciones del servicio y verificar que su ingreso y documentación migratoria correspondan al propósito declarado de su viaje.