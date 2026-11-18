Miércoles 18 de noviembre de 2026

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció que México, Estados Unidos y Bolivia perdieron su estatus de eliminación del sarampión, debido a la circulación sostenida del virus durante más de un año, en medio de una disminución de las tasas de vacunación.

La decisión representa un retroceso para la salud pública en el continente americano, donde la enfermedad había logrado mantenerse bajo control durante décadas gracias a las campañas de inmunización.

En Estados Unidos se han registrado más de 7 mil 700 contagios y 10 fallecimientos desde el inicio de un brote detectado en enero de 2025 en una comunidad menonita de Texas. Además, cientos de personas han requerido hospitalización, principalmente menores de edad sin vacunar.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, advirtió que perder el estatus de eliminación significa que el virus ha circulado durante un periodo prolongado, incrementando el riesgo de hospitalizaciones y muertes por una enfermedad prevenible.

La organización también confirmó la pérdida de esta clasificación para México y Bolivia, mientras que Canadá había perdido previamente su reconocimiento.

Especialistas atribuyen el resurgimiento del sarampión principalmente a la reducción de las coberturas de vacunación, que en diversas comunidades se encuentran por debajo del 95 por ciento necesario para mantener una protección colectiva adecuada.

En Estados Unidos, las autoridades sanitarias anunciaron medidas para contener los brotes y recuperar el estatus, entre ellas una estrategia nacional de vacunación. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que se han destinado 100 millones de dólares a departamentos de salud estatales y locales para reforzar las acciones preventivas.

Los expertos advirtieron que las consecuencias del sarampión pueden extenderse más allá de la infección inicial, debido a complicaciones respiratorias, inflamación cerebral y afectaciones al sistema inmunitario.

Entre los riesgos más graves se encuentra la panencefalitis esclerosante subaguda, una enfermedad neurológica poco frecuente que puede aparecer años después de la infección y que generalmente resulta mortal.

De acuerdo con estimaciones citadas por especialistas, el resurgimiento del sarampión ha generado aproximadamente 125 millones de dólares en costos médicos, pérdida de productividad y recursos de salud pública en Estados Unidos desde 2025.

La OPS subrayó que la vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir contagios, complicaciones y fallecimientos, por lo que recuperar el control de la enfermedad dependerá de fortalecer las campañas de inmunización y alcanzar coberturas suficientes en las comunidades.

La pérdida del estatus de eliminación no significa que todos los habitantes estén infectados ni que la enfermedad carezca de prevención, sino que se ha restablecido la transmisión sostenida del virus en los países señalados.