Miércoles 25 de noviembre de 2026

Autoridades mexicanas ampliaron la investigación contra Guillermo Zuany Portillo, exfiscal de Chihuahua, para determinar si brindó protección policial a grupos del narcotráfico y a redes de tráfico de migrantes en Ciudad Juárez. Los señalamientos provienen de funcionarios mexicanos que hablaron bajo condición de anonimato y de un informe inédito del gabinete de seguridad.

Una de las líneas de investigación busca esclarecer si Zuany recabó dinero del narcotráfico para la campaña de Maru Campos a la gubernatura de Chihuahua en 2021. El vocero del Gobierno del Estado, José Luis Martínez, negó que la campaña recibiera recursos de organizaciones criminales y afirmó que no hay registros de que Zuany participara en ella o aportara dinero.

La ampliación de la investigación ocurre después de que se conociera la colaboración de Zuany con la CIA en operativos contra grupos criminales en Chihuahua. Esa colaboración salió a la luz en abril, cuando dos funcionarios de la CIA y dos mexicanos murieron en un accidente al regresar de un operativo en un laboratorio de drogas.

Según funcionarios mexicanos, Zuany se encuentra bajo protección en Estados Unidos, adonde se trasladó después de que las autoridades mexicanas giraran una orden de aprehensión en su contra. Las mismas fuentes indicaron que México prepara una solicitud de notificación roja ante Interpol y prevé pedir formalmente a Estados Unidos que lo detenga.