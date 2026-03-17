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Martes 17 de marzo de 2026

México analiza con FIFA recibir partidos de Irán en el Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el país analiza junto con la FIFA la posibilidad de albergar los partidos de la selección de Irán durante la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

La opción surge luego de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que no sería “apropiado” que el conjunto iraní dispute sus encuentros en territorio estadounidense por razones de seguridad.

“Lo están viendo con la FIFA si es factible… en su momento lo informaríamos”, declaró la mandataria, quien subrayó que México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países y que la decisión final dependerá de la viabilidad logística del organismo internacional.

En ese sentido, Sheinbaum aseguró que no existiría inconveniente por parte de México para recibir los encuentros, aunque enfatizó que la organización recaería en la FIFA.

Por su parte, la Federación Iraní de Futbol, encabezada por Mehdi Taj, confirmó que ya se encuentran en negociaciones para que sus partidos se disputen en territorio mexicano, luego de descartar su presencia en Estados Unidos ante la incertidumbre en materia de seguridad.

La selección iraní, que obtuvo su clasificación por mérito deportivo, rechazó cualquier posibilidad de ser excluida del torneo y sostuvo que el país anfitrión debe garantizar condiciones adecuadas para todos los equipos participantes.

De acuerdo con el calendario original, Irán forma parte del Grupo G y tenía programados sus partidos el 15 de junio en Los Ángeles frente a Nueva Zelanda, el 21 ante Bélgica en la misma sede, y el 26 de junio en Seattle contra Egipto.

El posible cambio de sede marcaría un ajuste relevante en la logística del Mundial 2026, que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

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