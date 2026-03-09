México arrasa a Brasil y logra su primer nocaut en un Clásico Mundial desde 2009

Lunes 9 de marzo de 2026

Houston.- México vivió una noche histórica en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, al vencer por nocaut a Brasil 16-0 en el Daikin Park, hilando su segunda victoria en el torneo y mostrando todo su poder ofensivo.

El equipo tricolor no tardó en tomar ventaja, fabricando un rally de cuatro carreras con los bateadores Jonathan Aranda, Alejandro Kirk, Nick Gonzales y Alek Thomas. Más adelante, Jarren Durán contribuyó con un cuadrangular y un doblete que produjo tres carreras adicionales.

La ofensiva mexicana continuó imparable, y Alejandro Kirk sumó otro jonrón en la cuarta entrada, llevando la pizarra a 10-0, lo que dejó el camino listo para un nocaut en siete entradas. El ataque no cedió, y Alek Thomas junto con Julián Ornelas conectaron más batazos para sellar el primer triunfo por nocaut de México en un Clásico Mundial desde 2009.

Además, México logró cuatro cuadrangulares en un mismo juego, un récord que no se alcanzaba desde la edición de 2009, cuando se enfrentó a Sudáfrica.

El equipo tricolor volverá al diamante mañana a las 18:00 horas para medirse a Estados Unidos en un duelo clave por avanzar a los Cuartos de Final, con Manny Barreda anunciado como abridor por México frente a Paul Skenes, actual ganador del Cy Young de la Liga Nacional, por Estados Unidos.

¿Por qué terminó el juego antes de tiempo?

El partido concluyó en seis entradas gracias a la ’Mercy Rule’, o regla de nocaut. Esta normativa establece que:

Si un equipo tiene 10 o más carreras de ventaja en la séptima entrada, el juego termina.

Si la diferencia es de 15 o más carreras después de la quinta entrada, también se da por concluido el partido.

Esta regla, vigente desde los inicios del Clásico Mundial en 2006, busca proteger la integridad de los jugadores y se aplica en todas las competencias oficiales de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol.

Con esta victoria, México confirma su potencia ofensiva y llega al esperado duelo frente a Estados Unidos con gran confianza y motivación.