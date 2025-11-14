Deportes

Viernes 14 de noviembre de 2025

México avanza a Octavos del Mundial Sub 17 tras dramática tanda de penales ante Argentina

La Selección Mexicana Sub 17 clasificó a los Octavos de Final del Mundial después de vencer a Argentina 5-4 en penales, tras empatar 2-2 en tiempo regular durante el duelo de Dieciseisavos.

El conjunto argentino se adelantó temprano con un gol de Ramito Tulián al minuto 9, pero México remontó gracias a un doblete de Luis Gamboa, quien marcó al 46’ y 58’.

Cuando el Tri parecía tener el encuentro bajo control, un error en la salida del portero Santiago López permitió que Fernando Closter empatara al 87’, enviando el partido a la definición desde los once pasos.

Ya en la tanda, el propio Santiago López, señalado por su falla en el empate, se convirtió en figura al detener el primer penal argentino, lo que encaminó la victoria mexicana.

Con este resultado, México avanza a la siguiente fase, donde enfrentará a Portugal.

Avanza 57.7% la construcción de la carretera Bavispe–Janos; prevén entrega en diciembre

