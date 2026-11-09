México conquista histórico séptimo lugar en gimnasia artística en Dakar 2026

Lunes 9 de noviembre de 2026

Dakar, Senegal.- La gimnasia artística mexicana consiguió una destacada actuación internacional luego de que Hugo Pérez, Saúl Valenzuela y Lorenzo Zaragoza obtuvieran el séptimo lugar en la competencia por equipos de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Con una puntuación total de 143.094 unidades, los representantes nacionales lograron colocarse entre las delegaciones mejor posicionadas de la competencia, en un resultado que refleja el desarrollo y la preparación de las nuevas generaciones de gimnastas mexicanos.

Durante su participación, los tres atletas enfrentaron a competidores de distintas naciones, demostrando sus habilidades técnicas, coordinación y capacidad de ejecución en los aparatos de la gimnasia artística.

El desempeño de Hugo Pérez, Saúl Valenzuela y Lorenzo Zaragoza permitió que México alcanzara una posición destacada dentro de una competencia internacional que reúne a jóvenes talentos del deporte.

De acuerdo con la información difundida por el Comité Olímpico Mexicano, el equipo tricolor acumuló 143.094 puntos, suficientes para finalizar en la séptima posición de la clasificación general por equipos.

Un resultado importante para la gimnasia mexicana

La actuación de los tres gimnastas representa un avance para la disciplina en México, particularmente en el desarrollo de atletas juveniles que buscan consolidarse en competencias de alto nivel.

Su participación también pone de manifiesto el trabajo de preparación deportiva que realizan los jóvenes representantes nacionales para competir frente a delegaciones con amplia tradición en la gimnasia artística.

El resultado obtenido en Dakar constituye una experiencia importante para los atletas mexicanos, quienes podrán aprovechar su participación internacional como parte de su proceso de formación y crecimiento competitivo.

Con este séptimo lugar, Hugo Pérez, Saúl Valenzuela y Lorenzo Zaragoza suman una actuación destacada para el deporte mexicano y mantienen abiertas sus posibilidades de continuar representando al país en futuras competencias internacionales.