México emite bonos por hasta 5 mil millones de euros para apoyar recompra de deuda de Pemex

Lunes 15 de septiembre de 2025

El Gobierno de México lanzó este lunes una emisión de bonos en tres tramos por hasta 5 mil millones de euros, con el objetivo de financiar parcialmente la recompra de deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) por un valor de 9 mil 900 millones de dólares, operación que se espera cerrar a finales de septiembre, informó el servicio financiero IFR, de LSEG.

Tres tramos de deuda europea

La operación se distribuye en tres tramos:

Bonos a 4 años: hasta 2 mil 250 millones de euros

Bonos a 8 años: 1,500 millones de euros

Bonos a 12 años: 1,250 millones de euros

Según el informe, la colocación se destinará a “fines generales del Gobierno de México”, pero también a realizar una aportación de capital a Pemex, que la petrolera estatal utilizará para reembolsar, rescatar y recomprar parcialmente parte de sus bonos actualmente en circulación.

El respaldo financiero a Pemex continúa

La medida se enmarca dentro de un esfuerzo sostenido del gobierno federal para apoyar las finanzas de Pemex, considerada una de las petroleras más endeudadas del mundo. A inicios de septiembre, Pemex anunció que lanzaría una recompra de bonos globales por alrededor de 10 mil millones de dólares, usando efectivo proporcionado por el gobierno.

A lo largo de este año, México ha vendido ya 12 mil millones de dólares en deuda para fortalecer a Pemex, utilizando un mecanismo llamado P-Caps (valores precapitalizados), que permite canalizar recursos sin reflejar inmediatamente la deuda en las cuentas gubernamentales.

Riesgos para la calificación crediticia

En un informe publicado en agosto, la calificadora Fitch Ratings señaló que las P-Caps tendrán un impacto prácticamente neutral en la calificación crediticia del país, que se mantiene en BBB-, al borde del grado de inversión.

"Sin embargo, los desafíos de Pemex podrían eventualmente afectar el perfil crediticio del gobierno si se necesita un mayor apoyo para cubrir las crecientes pérdidas operativas", advirtió la agencia.

La emisión de esta semana se suma a una oferta récord de 8 mil 500 millones de dólares realizada por el Gobierno mexicano en enero, lo que refleja la magnitud del respaldo que ha requerido Pemex en 2025.