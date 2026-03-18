México enfrenta estancamiento en PIB per cápita; nivel actual es similar al de 2017

Miércoles 18 de marzo de 2026

El crecimiento económico de México se mantiene por debajo del aumento poblacional, lo que ha derivado en un estancamiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, ubicándolo en niveles similares a los registrados hace ocho años.

De acuerdo con datos al cierre de 2025, el país reportó un crecimiento de apenas 0.8% en el PIB total, cifra que resulta insuficiente para compensar el incremento demográfico. El PIB per cápita, que mide la producción económica por habitante, se ve afectado directamente cuando la población crece a mayor ritmo que la economía.

La organización México, ¿cómo vamos? advirtió que para mejorar los ingresos promedio es necesario que el crecimiento económico supere el ritmo de crecimiento poblacional.

En este contexto, el especialista Fausto Hernández Trillo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, señaló que el estancamiento del PIB per cápita se traduce en un deterioro del ingreso de las familias.

“Un país que no crece no puede generar empleo digno, y sin empleo digno no hay mejora en los ingresos”, explicó, al subrayar la importancia de impulsar la productividad como vía para reducir la pobreza.

Por su parte, Víctor Manuel Herrera, socio en Miranda Ratings Advisory, indicó que la economía nacional avanza a un ritmo menor que el crecimiento de la población, lo que provoca que las familias dispongan de menos recursos para cubrir sus necesidades.

Se estima que la población del país alcanzó entre 133.4 y 135.5 millones de habitantes en 2025, con una tasa de crecimiento cercana al 0.83% anual, ligeramente superior al desempeño económico.

Analistas coinciden en que, sin un repunte sostenido del crecimiento, México enfrentará dificultades para elevar el nivel de vida y fortalecer el mercado laboral en los próximos años.