México enfrenta mayores costos para financiar su deuda ante presión sobre calificación crediticia

Lunes 7 de septiembre de 2026

México enfrenta un escenario de mayor costo para financiar su deuda pública, luego de que las tasas de interés de sus bonos se mantienen elevadas mientras las principales agencias calificadoras ubican al país cerca del límite inferior del grado de inversión.

La situación ocurre previo a la presentación del Presupuesto de Egresos para 2027, en un contexto en el que especialistas y calificadoras mantienen la atención sobre las perspectivas fiscales, el crecimiento económico y la capacidad del Gobierno Federal para cumplir sus objetivos presupuestarios.

En mayo, Moody’s redujo la calificación de la deuda soberana mexicana hasta colocarla cerca del denominado grado especulativo o “bono basura”. A su vez, S&P Global ha advertido sobre posibles ajustes, mientras Fitch mantiene la deuda mexicana dentro del grado de inversión, aunque próxima a su límite inferior.

De acuerdo con información difundida por The Economist, México está pagando un costo elevado para obtener financiamiento en dólares. El rendimiento de los bonos mexicanos a diez años denominados en esa moneda alcanza 6.4 por ciento, nivel superior al observado en algunos países con menores calificaciones crediticias.

La presión también se refleja en el mercado nacional. El Gobierno Federal paga alrededor de 9.3 por ciento para financiarse a diez años en pesos, frente al 8.5 por ciento registrado en octubre pasado.

El incremento en los rendimientos implica que el Gobierno debe destinar mayores recursos al pago de intereses de la deuda, un factor relevante para las finanzas públicas debido a que reduce el margen presupuestario disponible para otros rubros.

Renzo Merino, analista de Moody’s, destacó que la credibilidad presupuestaria será un elemento clave para evaluar la situación fiscal del país y señaló la importancia de que las estimaciones oficiales sobre crecimiento económico e ingresos estén respaldadas por información verificable.

El comportamiento de la deuda y sus costos de financiamiento será uno de los elementos bajo observación con la presentación del paquete económico para 2027, particularmente ante las señales de las agencias calificadoras y el nivel de las tasas que México debe ofrecer a los inversionistas.