México enfrenta rezago de hasta 8 años en formación tecnológica por burocracia educativa: experto

Lunes 22 de septiembre de 2025

México enfrenta una brecha de hasta ocho años en comparación con otras naciones en el desarrollo y adopción de tecnologías emergentes, debido principalmente a la lenta tramitología y rigidez del sistema educativo, advirtió Christian Adrián Alvarado, director ejecutivo y cofundador de Kosmo Education.

En entrevista reciente, Alvarado señaló que, pese a la creciente demanda de perfiles especializados en Inteligencia Artificial (IA), análisis de datos y tecnologías digitales, el país continúa rezagado frente al contexto global.

“En Latinoamérica, y en particular México, vamos entre cinco y ocho años atrasados respecto a lo que ya ocurre en otras partes del mundo en temas de tecnología”, afirmó.

El especialista indicó que para finales de 2025, México enfrentará un déficit de aproximadamente 450 mil personas con habilidades en digitalización, big data, IA y tecnología aplicada, lo que representa un desafío crítico para la competitividad del país.

Según Alvarado, uno de los principales obstáculos es la lentitud del sistema educativo nacional, que dificulta la actualización o creación de programas académicos alineados con las necesidades del mercado.

“Diseñar un programa educativo, obtener validaciones de la SEP y lanzarlo al mercado puede tomar entre siete y nueve años. Para ese momento, el conocimiento ya está obsoleto”, explicó.

Alvarado ejemplificó que mientras Estados Unidos desarrollaba el comercio electrónico hace más de 20 años, en México apenas se hablaba de su impacto hace menos de una década. Hoy en día, las personas que egresaron de carreras tecnológicas hace cuatro años ya están fuera de sincronía con los avances actuales.

“El mercado mexicano no tiene un flujo constante de talento vigente. Incluso los pocos especialistas que egresan lo hacen con conocimientos que ya fueron superados por nuevas tecnologías”, subrayó.

Ante la escasez de profesionales actualizados, muchas empresas optan por capacitar internamente a su personal, aunque, según el experto, esto genera una fuerza laboral con conocimientos dispersos, pero sin especialización real.

Además, denunció que el 90% de las empresas mexicanas presentan fallas en la implementación de Inteligencia Artificial debido a la falta de talento calificado.

“Hoy en día las personas toman cursos rápidos para estar al día, pero no se especializan en nada. Es una educación reactiva, no estratégica”, añadió.

El director de Kosmo Education hizo un llamado a las autoridades para agilizar los procesos de validación educativa y alinear los planes de estudio con la realidad tecnológica actual, a fin de evitar que México se quede rezagado en la economía digital.

“Sin reformas profundas al modelo educativo, será imposible cerrar la brecha de talento. El tiempo corre y cada año de retraso tiene un costo enorme para la productividad del país”, concluyó.