México, entre los países con más nuevas demandas de inversionistas extranjeros: UNCTAD

Viernes 18 de septiembre de 2026

México se ubicó durante 2025 entre los países con mayor número de nuevas controversias iniciadas por inversionistas extranjeros contra el Estado, de acuerdo con datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Durante ese año se registraron casos contra 37 países. México y Ucrania fueron los Estados mencionados con mayor frecuencia, con cinco nuevas controversias cada uno, mientras que Colombia y Panamá registraron cuatro.

Los reportes de inversión de la UNCTAD señalan que México ha aparecido recurrentemente en este tipo de procedimientos durante los últimos años. En 2022 registró tres nuevos casos; en 2023 fueron 10; en 2024, cuatro, y en 2025, cinco.

Las controversias relacionadas con México incluyen inversiones en sectores como minería, minerales críticos y energía.

Además, al cierre de junio, el Gobierno Federal reportaba 23 arbitrajes iniciados por inversionistas extranjeros.

Entre los casos relevantes se encuentra la controversia con la empresa estadounidense Vulcan Materials, en la que se reclamaban alrededor de 2 mil 700 millones de dólares. El tribunal desestimó la mayor parte de las reclamaciones y determinó un pago considerablemente menor al monto originalmente solicitado.

México también ha obtenido resoluciones favorables en otras controversias internacionales, entre ellas un procedimiento relacionado con taxímetros digitales en la Ciudad de México y el caso de la minera Silver Bull Resources.

El número de demandas iniciadas no significa, por sí mismo, que el Estado haya incumplido sus obligaciones internacionales, ya que cada controversia debe resolverse mediante el procedimiento arbitral correspondiente.