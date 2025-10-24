Chihuahua

México entrega a Estados Unidos a “Brother Wang”, capo chino del fentanilo

El gobierno de México entregó este jueves a las autoridades de Estados Unidos a Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, un presunto operador clave en el tráfico internacional de fentanilo, lavado de dinero y vínculos con cárteles de la droga.

Zhang, de origen chino, fue detenido esta semana en Cuba, tras haberse fugado de la justicia mexicana en julio pasado. El capo había escapado después de que un juez le otorgara prisión domiciliaria, lo que provocó un amplio operativo de búsqueda y la emisión de una Notificación Roja de Interpol.

De acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, “Brother Wang” es considerado uno de los principales responsables del tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Europa, además de mantener alianzas con organizaciones criminales en América, Europa y Asia.

Las autoridades estadounidenses acusan a Zhang de lavado de dinero por más de 150 millones de dólares, así como de contrabando de grandes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina.

Después de su fuga, el narcotraficante intentó ingresar a Rusia utilizando un pasaporte falso; sin embargo, fue rechazado y deportado a Cuba, donde fue detenido por las autoridades locales. Posteriormente, fue extraditado a México y entregado a agentes estadounidenses la mañana del jueves.

Con esta entrega, el gobierno mexicano reafirmó su colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de fentanilo y el crimen organizado transnacional, destacando que la cooperación internacional ha sido clave para ubicar y detener a líderes criminales que operan más allá de las fronteras.

