Martes 17 de noviembre de 2026

En medio de la crisis de inseguridad que enfrenta Haití por la expansión de pandillas armadas, el Gobierno de México continúa participando en la reconstrucción de las capacidades militares de esa nación, mediante programas de capacitación y cooperación internacional.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que 108 militares haitianos, entre ellos 14 mujeres, concluyeron su adiestramiento básico en instalaciones del Ejército mexicano, como parte de los acuerdos bilaterales para fortalecer a las Fuerzas Armadas del país caribeño.

La preparación se desarrolló en el Campo Militar 37-C, ubicado en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, donde los participantes recibieron formación orientada a mejorar sus capacidades operativas y conocimientos militares.

La ceremonia de graduación fue encabezada por el general de División de Estado Mayor Héctor Ávila Alcocer, comandante del Ejército Mexicano, acompañado por el embajador de Haití en México, Hubert Labbé, así como representantes diplomáticos y mandos militares.

México ha capacitado a cientos de militares haitianos

La cooperación militar entre ambas naciones comenzó en 2018 y ha permitido que México participe en la formación de nuevas generaciones de soldados haitianos.

De acuerdo con información presentada ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), hasta 2025 México había capacitado a 912 efectivos de Haití, con planes para ampliar los programas de entrenamiento.

Tan solo en septiembre de 2025, otros 143 militares haitianos, entre ellos 15 mujeres, concluyeron ocho semanas de preparación en el mismo campo militar.

Los cursos han incluido acondicionamiento físico, defensa personal, prácticas de tiro, derechos humanos, derecho internacional humanitario y técnicas básicas de combate.

Además, la colaboración se ha extendido a áreas especializadas. En 2023, militares haitianos recibieron capacitación en operaciones especiales y manejo de drones en centros de instrucción mexicanos.

Haití enfrenta una grave crisis de seguridad

El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas haitianas ocurre en un contexto de violencia generalizada, marcado por el control que ejercen organizaciones criminales sobre amplias zonas de Puerto Príncipe y otras regiones del país.

La crisis se profundizó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021, que agravó la inestabilidad política, el debilitamiento de las instituciones y el desplazamiento de miles de personas.

El Ejército de Haití fue disuelto en 1995 y comenzó su proceso de reconstrucción en 2017, por lo que la formación de nuevos efectivos representa uno de los principales retos para recuperar sus capacidades de seguridad y defensa.

Como parte de esta cooperación, México también ha proporcionado equipo de protección. En julio de 2025, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo entregó mil equipos destinados a las Fuerzas Armadas haitianas.

Con estas acciones, México mantiene su participación en los esfuerzos internacionales para fortalecer las instituciones militares de Haití, en un escenario donde la recuperación de la seguridad continúa siendo uno de los mayores desafíos para esa nación caribeña.