México enviará nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba: Sheinbaum

Lunes 11 de mayo de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que el Gobierno federal enviará un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba, país que enfrenta una severa crisis económica y energética.

Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó que el envío partirá este mismo día por vía marítima.

“Hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba”, declaró.

Sheinbaum precisó que, en esta ocasión, el cargamento no incluirá petróleo, aunque reiteró el respaldo del Gobierno mexicano hacia la isla.

“No estamos enviando petróleo, nos estamos orientando a otros apoyos humanitarios”, explicó.

Desde febrero, México ha enviado al menos cuatro cargamentos de ayuda a Cuba, que en conjunto superan las 3 mil toneladas de productos esenciales, entre ellos leche, arroz, frijol, productos cárnicos y artículos de higiene personal.

A finales de marzo, la presidenta también reveló que realizó una aportación personal de 20 mil pesos para apoyar a la isla.

Cuba enfrenta actualmente una crisis marcada por altos niveles de inflación, apagones prolongados y escasez de alimentos y medicamentos.

Especialistas han señalado que esta situación responde a diversos factores, entre ellos la baja productividad interna, la caída del turismo y el endurecimiento de sanciones por parte de Estados Unidos.

La semana pasada, expertos de la Organización de las Naciones Unidas advirtieron que el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos ha generado consecuencias graves para el desarrollo y los derechos humanos de la población cubana.