Internacional

29.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 11 de mayo de 2026

México enviará nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que el Gobierno federal enviará un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba, país que enfrenta una severa crisis económica y energética.

Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó que el envío partirá este mismo día por vía marítima.

“Hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba”, declaró.

Sheinbaum precisó que, en esta ocasión, el cargamento no incluirá petróleo, aunque reiteró el respaldo del Gobierno mexicano hacia la isla.

“No estamos enviando petróleo, nos estamos orientando a otros apoyos humanitarios”, explicó.

Desde febrero, México ha enviado al menos cuatro cargamentos de ayuda a Cuba, que en conjunto superan las 3 mil toneladas de productos esenciales, entre ellos leche, arroz, frijol, productos cárnicos y artículos de higiene personal.

A finales de marzo, la presidenta también reveló que realizó una aportación personal de 20 mil pesos para apoyar a la isla.

Cuba enfrenta actualmente una crisis marcada por altos niveles de inflación, apagones prolongados y escasez de alimentos y medicamentos.

Especialistas han señalado que esta situación responde a diversos factores, entre ellos la baja productividad interna, la caída del turismo y el endurecimiento de sanciones por parte de Estados Unidos.

La semana pasada, expertos de la Organización de las Naciones Unidas advirtieron que el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos ha generado consecuencias graves para el desarrollo y los derechos humanos de la población cubana.

Estrategias Fiscales 2026: Cómo optimizar las deducciones personales para obtener saldo a favor ante el SAT

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Muere en prisión Carlos Cuevas Abundis “El Trompas”, exempresario originario de Delicias

Realizan Sindicatura y ASE supervisión de obras municipales en Chihuahua

Historial de colaboración entre FGE y agencias de EU suma detenciones y capacitación desde 2021

Inician en Delicias los servicios funerarios del empresario Carlos Cuevas Abundis
Trasladan a prisión federal en Argentina a excontraalmirante acusado de liderar red de huachicol fiscal
Encabeza diputada Rosana Díaz jornadas de atención y festejo en el Distrito 4 de Ciudad Juárez
Localizan a pareja ejecutada en la colonia Diego Lucero; investigan posible "picadero"
Aviso Vial: Inician cambios en la circulación de Nogales e Industrias por obras de paso superior
Presentan campaña turística “Chihuahua es para ti ¡Conócelo! – La Sierra por Tren”
Lidera Marco Bonilla ranking nacional de alcaldes; Chihuahua capital es número uno en México
Detienen a hombre por presunto maltrato animal en Jiménez; hallan perro decapitado

Municipios

Más Noticias

Reportan presuntas negociaciones de Iván Archivaldo y Jesús Guzmán con autoridades de EU
Sheinbaum afirma que Rubén Rocha permanece en Sinaloa
Conductores denuncian deterioro en la Vía Corta a Parral por baches y daños en la carpeta asfáltica