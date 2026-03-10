México evacúa a más de mil connacionales de zona de conflicto en Medio Oriente

Martes 10 de marzo de 2026

El Gobierno de México ha evacuado a mil 9 mexicanos que se encontraban en la zona del conflicto en Medio Oriente, informó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la mayoría de los connacionales logró salir de la región por vía terrestre, mientras que otros regresaron al país a través de vuelos comerciales desde Estambul y Doha.

La presidenta señaló que las autoridades mexicanas mantienen seguimiento permanente a la situación para garantizar el retorno seguro de los mexicanos que aún permanecen en la zona afectada por el conflicto.

Estas acciones forman parte del operativo de asistencia consular desplegado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ha coordinado los esfuerzos para apoyar a los ciudadanos mexicanos ante la escalada de tensiones en Medio Oriente.

El gobierno federal reiteró que continuará brindando acompañamiento y protección consular a los mexicanos que se encuentran en la región, así como a sus familias en territorio nacional.