Jueves 12 de marzo de 2026

México evacúa a mil 154 connacionales de Medio Oriente por guerra con Irán

El Gobierno de México informó que mil 154 residentes y turistas mexicanos han sido evacuados de países de Medio Oriente ante el conflicto armado relacionado con Irán, cifra que representa 99 personas más que el reporte del día anterior.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que las acciones consulares de las embajadas mexicanas en la región han facilitado la salida segura de connacionales que se encontraban en distintos países afectados por la situación.

De acuerdo con la dependencia, los mexicanos evacuados han salido de Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin.

Tras casi dos semanas de enfrentamientos en la región, la Cancillería indicó que no se han reportado daños a la integridad física de ciudadanos mexicanos. Sin embargo, advirtió que el espacio aéreo permanece abierto de manera intermitente en varios países, por lo que recomendó a los viajeros mantenerse atentos a la información emitida por aerolíneas y agencias de viaje.

La SRE reiteró además que no es recomendable viajar al Medio Oriente mientras continúe el conflicto, al tiempo que reconoció el trabajo de las representaciones diplomáticas que continúan brindando apoyo y atención a los connacionales en la zona.

Rocío Sarmiento Rufino, nueva titular de la Defensoría Pública en Chihuahua

