México exige investigación por muerte de migrante mexicano en Florida

Viernes 20 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum exigió al Gobierno de Estados Unidos una investigación exhaustiva tras la muerte de Royer Pérez Jiménez, un migrante mexicano de 19 años, en un centro de detención del ICE en Florida.

La Mandataria informó que la Cancillería mexicana ya envió una comunicación oficial y prepara una segunda, de mayor fuerza, mientras analiza medidas adicionales de acompañamiento a la familia del joven.

Aunque los reportes iniciales señalan un suicidio, Sheinbaum subrayó que México no dará por cerrada esta versión hasta esclarecer las condiciones de la muerte dentro del centro de detención.

El joven fue arrestado el 22 de enero por policías del condado de Volusia y transferido a custodia del ICE un mes después. La muerte ocurrida el 16 de marzo es la número 46 reportada bajo custodia de ICE desde el inicio de la Administración de Donald Trump en enero de 2025.

La Presidenta enfatizó que México mantendrá la protesta diplomática y brindará respaldo total a los familiares del connacional.