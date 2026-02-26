México golea 4-0 a Islandia en Querétaro

Jueves 26 de febrero de 2026

La Selección Mexicana de Fútbol dejó atrás el temor vivido en días recientes y firmó una contundente victoria de 4-0 sobre Selección de Islandia en el Estadio La Corregidora, en Querétaro.

El “Tri” se impuso con goles de los rojiblancos Richard Ledezma, Armando “Hormiga” González y Brian Gutiérrez, además de una anotación de Jesús Gallardo, ante 31 mil 615 aficionados que corearon “Cielito Lindo” en una noche de comunión entre equipo y tribuna.

La jornada tuvo un tono sensible, ya que antes del encuentro se rindió un minuto de silencio en memoria de integrantes de las fuerzas armadas fallecidos en enfrentamientos recientes. Posteriormente, la algarabía regresó a las gradas, donde la afición mostró su respaldo total al combinado nacional.

El partido también representó una vitrina clave para futbolistas de la Liga MX que buscan un lugar en la lista definitiva rumbo al Mundial, considerando que el técnico Javier Aguirre tendría definido a más del 80 por ciento del plantel.

Destacó la actuación del portero Raúl Rangel, quien sumó su tercera titularidad consecutiva en el año; Ledezma respondió como lateral derecho; Efraín Álvarez generó peligro constante con pases filtrados; mientras que González y Gutiérrez alzaron la mano con sus anotaciones.

En el operativo de seguridad participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales, en un encuentro que también buscó enviar un mensaje de tranquilidad de cara a la próxima Copa del Mundo.