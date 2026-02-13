México impulsa reformas para proteger voces de artistas y modernizar la industria cinematográfica

Viernes 13 de febrero de 2026

El Gobierno de México anunció el envío al Congreso de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor, con el objetivo de proteger a intérpretes de doblaje y artistas de la voz frente al uso de herramientas de Inteligencia Artificial capaces de clonar o sustituir voces humanas.

Durante la presentación, la Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, explicó que estas reformas buscan atender demandas históricas del sector cultural y actualizar el marco legal ante los avances tecnológicos y cambios en la industria audiovisual. Subrayó que la voz humana será reconocida legalmente como un elemento artístico “único e irrepetible”, cuyo uso requerirá autorización expresa e informada, así como retribución económica.

Además, las modificaciones contemplan sanciones por el uso indebido de voces y amplían las facultades del Instituto Nacional del Derecho de Autor para agilizar la resolución de controversias, beneficiando especialmente a intérpretes que carecen de contratos formales.

En paralelo, se presentó la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual, que sustituirá la legislación vigente desde 1992, adoptando un enfoque basado en derechos culturales y acceso democrático al cine nacional. Entre los cambios principales destacan: garantizar que al menos 10% de la exhibición en salas corresponda a cine mexicano, ampliar a 14 días la permanencia mínima en pantalla de producciones nacionales, impulsar la visibilidad en plataformas digitales y preservar, restaurar y difundir el acervo audiovisual del país bajo resguardo de la Cineteca Nacional.

La iniciativa también contempla incrementos presupuestales progresivos y la coordinación de una política cinematográfica nacional con estados y municipios, con el fin de descentralizar la producción y exhibición.

Curiel de Icaza concluyó que estas reformas buscan fortalecer la protección de los artistas y garantizar que la legislación mexicana se adapte al entorno digital y tecnológico, asegurando la visibilidad del cine nacional y los derechos culturales de la población.