México inicia 2026 con déficit en balanza comercial: Inegi

Viernes 27 de febrero de 2026

El comercio exterior de México registró un déficit en enero de 2026, luego de que el año pasado cerrara con superávit, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según la Balanza Comercial de Mercancías correspondiente al primer mes del año, las exportaciones alcanzaron un valor de 48 mil 8 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 8.1%.

Por su parte, las importaciones sumaron 54 mil 489 millones de dólares, cifra 9.8% superior a la registrada en enero de 2025.

Como resultado, México presentó un déficit comercial de 6 mil 481 millones de dólares, es decir, el país compró más bienes del exterior de los que vendió.

Entre los rubros más relevantes, destacó la caída anual de 33.5% en las exportaciones petroleras, así como una disminución de 35.2% en las importaciones de bienes petroleros.

En contraste, las exportaciones extractivas no petroleras —que incluyen minerales y recursos obtenidos del suelo, subsuelo o mar— crecieron 84.1% anual, siendo el segmento con mayor incremento.

En el caso de las importaciones, el mayor aumento se registró en los bienes intermedios no petroleros, utilizados principalmente en procesos productivos.

Con estos resultados, el país inicia 2026 con una balanza comercial negativa, tras haber concluido 2025 con superávit.