México inicia diálogo comercial con Canadá rumbo a revisión del T-MEC

Jueves 7 de mayo de 2026

La Secretaría de Economía iniciará este jueves conversaciones bilaterales con Canadá como parte de una misión comercial previa a la revisión del T-MEC, con la participación de 240 empresas mexicanas.

La dependencia federal aclaró que no se trata de una ronda formal de negociaciones técnicas sobre el tratado comercial, sino de encuentros enfocados en fortalecer la relación económica entre ambos países.

Como parte de la agenda, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostendrá reuniones con su homólogo canadiense, Dominic LeBlanc.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, las conversaciones buscarán avanzar en el proceso rumbo a la próxima revisión del acuerdo comercial de Norteamérica.

Las actividades se desarrollarán en las ciudades de Toronto y Montreal, donde se prevén cerca de mil reuniones de trabajo entre empresas mexicanas y canadienses.

Además, Ebrard participará en un encuentro con directivos de importantes compañías como Air Canada, Bombardier, ATCO, Brookfield, CN Rail y TC Energy.

La misión comercial contempla más de mil 800 encuentros de negocios con alrededor de 200 empresas canadienses.

Las compañías mexicanas participantes pertenecen a sectores como agroindustria, manufactura, farmacéutico, educación, fondos de inversión e innovación.

Marcelo Ebrard destacó que esta gira busca ampliar los flujos de comercio e inversión entre ambos países y fortalecer la presencia de empresas mexicanas en el mercado canadiense.