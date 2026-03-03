México iniciará credencialización para el sistema universal de salud el 2 de abril

Martes 3 de marzo de 2026

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que a partir del próximo 2 de abril comenzará el proceso de credencialización dentro del marco de la construcción del sistema universal de salud, cuyo propósito es garantizar el derecho a la atención médica en las instituciones públicas del país.

Durante la conferencia presidencial, Montiel Reyes explicó que la credencial permitirá identificar la derechohabiencia, localizar la unidad médica más cercana al domicilio y facilitar la atención en cualquier institución pública, incluso fuera del lugar de residencia. Además, servirá para agendar citas y consultar el historial clínico, incluyendo los expedientes del programa Salud Casa por Casa, que hasta ahora ha levantado 11 millones de historias clínicas.

La credencial contará con versión impresa y digital, ambas con la misma validez, e incluirá nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre (si se conoce), derechohabiencia y clínica asignada.

Para registrarse, las personas mayores de edad deberán presentar identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, entre otras), CURP certificada y comprobante de domicilio no mayor a seis meses. Los menores de edad deberán acudir acompañados por madre, padre o tutor y presentar acta de nacimiento y CURP.

Se instalarán 2,898 módulos en todo el país, al menos uno por municipio, con hasta 10 estaciones de registro cada uno. Participarán 17,263 servidores públicos, entre operadores, supervisores y personal de apoyo. La entrega de credenciales se realizará aproximadamente seis semanas después del registro.