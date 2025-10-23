México

México lanza portal único para todos los trámites federales, estatales y municipales

El Gobierno de México puso en marcha el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, plataforma nacional que concentrará todos los trámites y servicios públicos de los tres órdenes de gobierno. La medida busca digitalizar y unificar los procesos administrativos para reducir la burocracia y garantizar transparencia.

El portal fue formalizado a través de los Lineamientos para la Implementación del Modelo Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Actualmente existe un buscador de trámites federales, pero con esta nueva herramienta se integrarán también los procedimientos estatales y municipales, evitando duplicidades y sistemas aislados.

Todos los estados y municipios están obligados a registrar sus trámites en la plataforma y garantizar que sus sitios web institucionales redirijan al Portal Ciudadano Único, con plazos máximos de 60 días hábiles para su habilitación. Además, las dependencias locales deberán mantener actualizada la información y responder a los requerimientos federales en un periodo de 5 a 10 días hábiles.

La ATDT supervisará el correcto funcionamiento del portal, capacitará a los gobiernos locales y permitirá que quienes no cuenten con infraestructura tecnológica puedan adherirse a la plataforma federal mediante convenios de colaboración.

Con esta medida, el Gobierno federal busca simplificar los trámites, estandarizar los procesos administrativos y ofrecer a los ciudadanos un canal único de acceso a servicios públicos, consolidando una inédita centralización digital de la gestión gubernamental.

Arranca construcción de paso superior en carretera Chihuahua-Aldama y avenida Fuerza Aérea

