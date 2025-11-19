México

México lanzará Supercomputadora Nacional para análisis de datos y desarrollo de IA

México.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de la Supercomputadora Nacional, un proyecto que fortalecerá el análisis de datos del SAT, mejorará modelos climáticos, impulsará inteligencia artificial y procesará información agropecuaria.

El proyecto se desarrollará en colaboración con el Centro de Supercómputo de Barcelona, mientras se instala en México la infraestructura que, según el gobierno, será la más potente de América Latina, completamente pública y con resguardo soberano de datos.

Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de Infraestructura Digital, explicó que esta supercomputadora reducirá procesos que hoy tardan semanas o meses, como análisis fiscales, aduaneros, meteorológicos y de imágenes satelitales del campo.

Principales aplicaciones del proyecto:

SAT y Aduanas: Procesamiento masivo de datos fiscales, mejoras en el semáforo aduanero y detección de irregularidades mediante imágenes satelitales.

Clima y prevención de desastres: Desarrollo de modelos climáticos avanzados, mejores pronósticos de fenómenos extremos y herramientas para anticipar riesgos naturales.

Agricultura y campo: Procesamiento de más de 2 millones de imágenes satelitales para detectar sequías, riego insuficiente o cultivos irregulares, además de alimentar modelos de IA para monitoreo agrícola.

Inteligencia artificial: Impulso a modelos de lenguaje y asistentes virtuales, con capacidad para entrenamientos que hoy no son posibles por limitaciones de cómputo.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, destacó que el convenio con Barcelona permitirá formar especialistas, transferir tecnología, compartir infraestructura y desarrollar proyectos conjuntos con universidades mexicanas e institutos de investigación, creando una comunidad científica capaz de operar y expandir este ecosistema de supercómputo con impacto en salud, educación, energía, IA y prevención de desastres.

