México lidera la deuda entre países emergentes por rescate de Pemex

Viernes 24 de octubre de 2025

México se convirtió este año en el país emergente que más deuda externa ha contraído, tras emitir más de 41 mil millones de dólares en bonos soberanos, de acuerdo con un reporte de Bloomberg. El incremento en el endeudamiento se atribuye principalmente al rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex), considerada la empresa petrolera más endeudada del planeta.

Emitir bonos en los mercados financieros equivale a pedir dinero prestado a inversionistas, y el monto registrado por México marca ya un récord histórico en la colocación de deuda soberana.

Bloomberg explica que el país ha incrementado su endeudamiento con el objetivo de refinanciar pasivos de Pemex y mantener su operatividad, mediante mecanismos como la recompra de bonos, la renegociación de pasivos y la emisión de “notas precapitalizadas” (P-Caps), instrumentos diseñados para canalizar recursos hacia la petrolera sin reflejarse directamente en su balance financiero.

Estas operaciones, según el reporte, buscan evitar un incumplimiento de pagos en el corto plazo, aunque incrementan la exposición del país a riesgos externos y volatilidad financiera.

Dependencia creciente y riesgo fiscal

Analistas internacionales advierten que la dependencia de México de los mercados internacionales para sostener a Pemex podría afectar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, especialmente si los precios del petróleo o las condiciones crediticias globales se tornan desfavorables.

Aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha insistido en que la deuda pública se mantiene bajo control y que los recursos obtenidos fortalecen los fundamentos económicos del país, las agencias calificadoras han alertado que el continuo apoyo a Pemex sin reformas estructurales podría deteriorar la percepción crediticia de México.

Actualmente, Pemex arrastra una deuda superior a los 100 mil millones de dólares, además de 22 mil millones de dólares en adeudos con contratistas, lo que refuerza su posición como la empresa petrolera más endeudada del mundo.