México

22.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 24 de octubre de 2025

México lidera la deuda entre países emergentes por rescate de Pemex

México se convirtió este año en el país emergente que más deuda externa ha contraído, tras emitir más de 41 mil millones de dólares en bonos soberanos, de acuerdo con un reporte de Bloomberg. El incremento en el endeudamiento se atribuye principalmente al rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex), considerada la empresa petrolera más endeudada del planeta.

Emitir bonos en los mercados financieros equivale a pedir dinero prestado a inversionistas, y el monto registrado por México marca ya un récord histórico en la colocación de deuda soberana.

Bloomberg explica que el país ha incrementado su endeudamiento con el objetivo de refinanciar pasivos de Pemex y mantener su operatividad, mediante mecanismos como la recompra de bonos, la renegociación de pasivos y la emisión de “notas precapitalizadas” (P-Caps), instrumentos diseñados para canalizar recursos hacia la petrolera sin reflejarse directamente en su balance financiero.

Estas operaciones, según el reporte, buscan evitar un incumplimiento de pagos en el corto plazo, aunque incrementan la exposición del país a riesgos externos y volatilidad financiera.

Dependencia creciente y riesgo fiscal

Analistas internacionales advierten que la dependencia de México de los mercados internacionales para sostener a Pemex podría afectar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, especialmente si los precios del petróleo o las condiciones crediticias globales se tornan desfavorables.

Aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha insistido en que la deuda pública se mantiene bajo control y que los recursos obtenidos fortalecen los fundamentos económicos del país, las agencias calificadoras han alertado que el continuo apoyo a Pemex sin reformas estructurales podría deteriorar la percepción crediticia de México.

Actualmente, Pemex arrastra una deuda superior a los 100 mil millones de dólares, además de 22 mil millones de dólares en adeudos con contratistas, lo que refuerza su posición como la empresa petrolera más endeudada del mundo.

Avanza instalación de medidores de agua en Chihuahua: quedan menos de 16 mil tomas sin registrar

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Exfuncionario de EE. UU. acusa a Maduro de financiar campañas electorales en América Latina

Lupita Borruel reconoce la labor y compromiso de los médicos en su día

Respaldan Regidores del PAN Informe de Gobierno de Marco Bonilla

Vigila Sindicatura el Programa de Escuelas Competitivas
Incendian dos viviendas tras enfrentamientos en Nonoava y San Francisco de Borja
Explosión en estación de tren del norte de Ucrania deja cuatro muertos
Tensión en el Pacífico: EU y China al borde del conflicto por falta de canales de comunicación
Demuelen estructura en Hospital General de Parral por riesgo inminente
Dodgers recuerdan a Fernando Valenzuela a un año de su muerte
México entrega a Estados Unidos a “Brother Wang”, capo chino del fentanilo
Carla Rivas respalda Ley de Indulto impulsada por Maru Campos

Municipios

Más Noticias

Villalobos impulsa reforma para transformar espacios públicos en zonas libres de riesgo
México lanza portal único para todos los trámites federales, estatales y municipales
Arranca construcción de paso superior en carretera Chihuahua-Aldama y avenida Fuerza Aérea