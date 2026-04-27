México logra superávit comercial en marzo y reduce déficit trimestral

Lunes 27 de abril de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que México registró un superávit en su balanza comercial durante marzo de 2026, lo que permitió reducir de forma significativa el déficit acumulado en el primer trimestre del año.

De acuerdo con el informe, las exportaciones alcanzaron un valor de 70 mil 727 millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual de 27.7 por ciento, mientras que las importaciones sumaron 64 mil 795 millones de dólares, con un aumento de 24.3 por ciento.

Este comportamiento dejó una balanza comercial positiva de 5 mil 932 millones de dólares en marzo.

Entre los rubros más dinámicos destacan las exportaciones extractivas y manufactureras, con incrementos de 95.3 y 29.5 por ciento, respectivamente. En contraste, las exportaciones petroleras registraron una caída de 20.4 por ciento.

Por el lado de las importaciones, sobresale el aumento en bienes de consumo petroleros, que crecieron 140.1 por ciento anual.

Con estos resultados, el déficit comercial acumulado en el primer trimestre se ubicó en mil 12 millones de dólares, una reducción considerable frente a los casi 7 mil millones registrados al cierre de febrero.