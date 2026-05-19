México mantiene vigilancia epidemiológica ante posibles casos de Hantavirus y Ébola

Martes 19 de mayo de 2026

El secretario de Salud de México, David Kershenobich Stalnikowitz, aseguró que el país cuenta con capacidad técnica, protocolos y sistemas de vigilancia epidemiológica para detectar y contener posibles casos de Hantavirus y Ébola, enfermedades que actualmente registran brotes en distintas partes del mundo.

Durante la conferencia matutina del Gobierno federal, el funcionario informó que en México no se ha detectado ningún caso de hantavirus y destacó que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos tiene la capacidad para confirmar o descartar contagios mediante pruebas especializadas.

Kershenobich explicó que el hantavirus fue identificado por primera vez en Corea del Sur en 1978 y que su transmisión ocurre principalmente por contacto con roedores. Añadió que existen más de 40 variantes del virus, aunque solo la variante Andina —detectada en Chile y Argentina— puede transmitirse entre personas.

La Secretaría de Salud indicó que actualmente existe un brote asociado a un crucero procedente de Argentina, donde viajaban 147 personas de 23 países distintos. Hasta el momento se reportan nueve casos confirmados, dos sospechosos y tres fallecimientos relacionados.

El titular de Salud señaló que la probabilidad de propagación sostenida es baja y reiteró que no existen contagios registrados en territorio mexicano.

Respecto al ébola, explicó que la enfermedad se presenta principalmente en países de África y está asociada a murciélagos. Precisó que el virus no se transmite por el aire, sino por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas.

“El Ébola produce fiebre hemorrágica y tiene tasas elevadas de letalidad, cercanas al 40 por ciento”, advirtió.

Asimismo, informó que México mantiene alertas de viaje para regiones afectadas y dispone de protocolos médicos, vigilancia sanitaria y laboratorios especializados para actuar ante cualquier caso sospechoso.

Finalmente, el secretario afirmó que las autoridades sanitarias permanecen en vigilancia constante ante cualquier posible situación relacionada con estas enfermedades en el país.