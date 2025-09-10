México

México otorgará beneficios fiscales a participantes del Mundial 2026

El Gobierno de México otorgará facilidades fiscales y administrativas a las personas físicas y morales que participen en la organización, desarrollo y realización de actividades vinculadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, según se detalla en el Paquete Económico 2026 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las medidas tienen como propósito facilitar la operación del evento deportivo internacional, en cumplimiento con la Declaración Gubernamental firmada con la FIFA en 2018. El documento destaca que la justa mundialista representa una oportunidad histórica para detonar beneficios económicos, turísticos y sociales, así como para proyectar a México en el escenario global, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México a largo plazo.

De acuerdo con la propuesta, quienes participen directamente en el torneo—tanto mexicanos como extranjeros—podrán quedar exentos del pago, retención, recaudación y entero de impuestos derivados exclusivamente de sus actividades en partidos, pruebas y eventos oficiales del Mundial. Esta exención aplicará únicamente si cumplen con las condiciones estipuladas por el SAT.

Para llevar control de los beneficiarios, la sociedad subsidiaria de la FIFA en México deberá entregar al SAT reportes mensuales con información detallada, incluyendo: nombre o razón social, RFC o identificación, país de residencia, ciudad sede, tipo de ingresos vinculados al torneo y rol específico (jugador, voluntario, contratista, asociación miembro, etc.).

Las disposiciones entrarían en vigor en el último cuatrimestre de 2025, y el SAT tendrá facultades para emitir reglas generales, así como para solicitar información adicional y verificar posibles irregularidades.

Cabe destacar que estas facilidades no aplicarán a contribuyentes con adeudos fiscales, con certificados digitales cancelados, incluidos en la lista de operaciones simuladas o con procesos judiciales por delitos fiscales.

