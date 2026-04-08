México podría recuperar su soberanía en gas natural en 10 años: Pemex

Miércoles 8 de abril de 2026

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, afirmó que México podría recuperar su soberanía en materia de gas natural en un plazo de hasta 10 años, siempre y cuando se desarrollen de forma sostenida los recursos disponibles en territorio nacional.

Durante su participación en La Mañanera, el titular de Pemex señaló que el país cuenta con amplias reservas de gas, tanto en yacimientos convencionales —principalmente en el sureste y el Golfo de México— como en no convencionales, concentrados en el norte. No obstante, reconoció que la industria ha priorizado la producción de petróleo por encima del gas durante décadas.

Actualmente, México produce cerca de 2,300 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Con el nuevo plan de desarrollo, se proyecta elevar esta cifra a más de 6,600 millones al cierre del sexenio, y alcanzar hasta 8,600 millones en los próximos años, un volumen que se aproxima al consumo nacional estimado en 9,000 millones de pies cúbicos diarios.

Rodríguez Padilla destacó que el mayor potencial se encuentra en los recursos no convencionales, cuyo volumen duplica al de los yacimientos tradicionales. Este escenario, dijo, representa una oportunidad estratégica para reducir la fuerte dependencia de importaciones, que actualmente ronda el 75%.

El director de Pemex detalló que el desarrollo de estos recursos se llevará a cabo mediante tecnologías de nueva generación que permiten extracción más eficiente y con menor impacto ambiental, incluyendo:

Uso de agua no potable.

Reciclaje de hasta el 80% del líquido empleado.

Monitoreo continuo mediante inteligencia artificial.

El plan también incorpora criterios estrictos de sostenibilidad, protección de acuíferos y responsabilidad con las comunidades. Además, participarán especialistas encargados de evaluar el manejo del agua para garantizar operaciones seguras.

Con estas acciones, afirmó Rodríguez Padilla, México podría acercarse a la autosuficiencia energética en gas natural y fortalecer su soberanía en los próximos años.