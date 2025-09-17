México recibe a Hernán “N” tras ser expulsado de Paraguay; enfrentará proceso judicial

Miércoles 17 de septiembre de 2025

Gracias a la labor conjunta del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM), en coordinación con las autoridades de Paraguay, se concretó el traslado a territorio nacional de Hernán “N”, con el objetivo de cumplimentar una orden de aprehensión en su contra.

La repatriación de Hernán “N” fue posible tras la decisión del Gobierno de Paraguay de expulsarlo de su territorio, al no contar con una situación migratoria regular. El Gobierno de México expresó su agradecimiento a la Presidencia de la República del Paraguay por su firme colaboración y apoyo para lograr este resultado.

Una vez en México, el detenido fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 (CEFERESO 1), donde permanecerá a disposición de las autoridades judiciales para continuar su proceso legal.

Estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, así como de combatir la impunidad y detener a generadores de violencia que afectan la paz y el bienestar de la población.