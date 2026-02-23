México recupera la normalidad tras operativo en el que murió ‘El Mencho’

Lunes 23 de febrero de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que el país “amaneció sin ningún bloque en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido toda la actividad”, luego de la ola de violencia desatada por el crimen organizado tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que “hay más tranquilidad, y hay Gobierno, Fuerzas Armadas”, y llamó a la población a mantener la calma. “Pueden estar tranquilos de que se está guardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, subrayó.

De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, la operación se planeó tras detectarse que una pareja sentimental del capo se reunió con él en un edificio. El 21 de febrero ella abandonó el sitio, pero el líder criminal permaneció con un “círculo de seguridad”.

Al día siguiente, fuerzas especiales mexicanas —que operaron con sigilo y sin ingresar inicialmente a Jalisco para mantener la confidencialidad— confirmaron su presencia y desplegaron un cerco terrestre. Los elementos fueron recibidos a tiros.

“Fallecieron allí ocho delincuentes”, informó Trevilla. Oseguera y su círculo cercano huyeron hacia una zona boscosa, donde fueron nuevamente localizados. En el enfrentamiento, los agresores incluso impactaron un helicóptero militar. El Mencho y dos de sus escoltas resultaron heridos y fueron capturados. Tres militares también resultaron lesionados.

Los detenidos recibieron atención médica por personal militar antes de ser trasladados en helicóptero a un hospital en Jalisco. Sin embargo, “desafortunadamente fallecen en el trayecto”, explicó el secretario.

Posteriormente, los cuerpos fueron llevados al aeropuerto de Morelia, en Michoacán, desde donde un avión militar los trasladó a la Ciudad de México. El Gobierno confirmó que la identidad del capo ya fue verificada y que sus restos podrían ser entregados a sus familiares si son reclamados.

Tras el operativo, grupos criminales respondieron con bloqueos en más de 250 carreteras e incendios de vehículos en al menos una veintena de estados. Varias entidades suspendieron clases y exhortaron a la población a permanecer en sus hogares.

El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en México y, según la Casa Blanca, proporcionó apoyo de inteligencia para la operación. Washington consideraba a Oseguera como uno de los criminales más buscados, por su liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación, señalado como una de las organizaciones con mayor capacidad para traficar fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia territorio estadounidense.

Sheinbaum reconoció la labor del Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea. “México tiene fuerzas armadas extraordinarias; hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión y patriotismo”, afirmó, al tiempo que expresó sus condolencias a las familias de los elementos caídos.

Con el restablecimiento de la circulación y la reducción de los incidentes violentos, el Gobierno federal aseguró que la situación se encuentra bajo control y que continúa el despliegue de seguridad para garantizar la estabilidad en el país.