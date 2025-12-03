México

México reducirá la jornada laboral a 40 horas de forma gradual a partir de 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que la reducción de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas comenzará a aplicarse de manera gradual a partir de 2027, tras alcanzarse un acuerdo entre Gobierno, trabajadores y empleadores. La implementación total está prevista para enero de 2030, informó el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, durante la conferencia en Palacio Nacional.

El funcionario detalló que la reforma forma parte del Compromiso 60 del segundo piso de la transformación, y se construyó a partir de un amplio consenso social. Desde junio, la Secretaría del Trabajo llevó a cabo más de 40 mesas de diálogo con más de 2.000 representantes sindicales, empresariales, académicos y autoridades laborales.

Bolaños sostuvo que la reducción de la jornada traerá beneficios comprobados en otros países: mayor productividad, menos accidentes laborales, reducción del desgaste físico y un mejor equilibrio entre la vida personal y el trabajo.

Datos del INEGI indican que 13.4 millones de personas en México laboran más de 40 horas por semana y serán las primeras beneficiadas con la reforma.

Calendario de implementación

2026 → El Congreso discutirá y aprobará la reforma constitucional.

Segunda mitad de 2026 → Periodo de ajuste e implementación interna para empresas.

2027–2029 → Reducción gradual: hasta 2 horas menos por año en la jornada máxima semanal.

Enero de 2030 → Entrada en vigor plena de la jornada máxima de 40 horas.

Protecciones laborales incluidas

No habrá reducción de salario ni prestaciones para las personas trabajadoras.

Se prohíben las horas extras para menores de edad.

Las horas extraordinarias:

Seguirán siendo voluntarias.

Se pagarán al doble o triple, según marque la ley.

No podrán superar 12 horas por semana.

Los empleadores deberán llevar un registro preciso y comprobable de las horas ordinarias y extraordinarias.

La reforma representa uno de los cambios laborales más profundos en décadas y abre un proceso de adaptación gradual que, según el Gobierno federal, permitirá a las empresas planear con anticipación la transición hacia un modelo laboral más equilibrado.

