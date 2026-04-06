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Lunes 6 de abril de 2026

México rompe récord en importación de maíz amarillo y transgénico

La importación de maíz amarillo —principalmente transgénico— alcanzó un récord histórico en México durante el primer bimestre de 2026, con cerca de 4 millones de toneladas ingresadas al país entre enero y febrero.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las compras mexicanas de maíz estadounidense aumentaron 11% respecto al mismo periodo de 2025, al pasar de 3 millones 549 mil toneladas a 3 millones 952 mil 249 toneladas.

El costo total de estas adquisiciones ascendió a 895 millones 815 mil dólares, es decir, 9% más que el año anterior.

Pese al volumen y el valor multimillonario del comercio, en su más reciente Informe Nacional de Estimaciones Comerciales, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) advierte que México mantiene barreras no arancelarias que dificultan el acceso del maíz transgénico al mercado nacional.

El organismo señala como principal obstáculo el decreto mexicano de febrero de 2023, que prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado en la elaboración de tortillas y masa, además de ordenar la sustitución gradual de este tipo de grano en otros productos destinados al consumo humano y animal.

Estas restricciones, indica el USTR, limitan la entrada de maíz estadounidense, dado que la mayor parte del maíz que exporta EE.UU. es transgénico, incluido el que se envía a México.

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