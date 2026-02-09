México

México se acerca al pico de la crisis de pensiones; gasto supera 1.6 billones de pesos

México se encuentra cada vez más cerca de alcanzar el pico de la crisis en materia de pensiones, en medio de una creciente presión sobre las finanzas públicas. Tan sólo en 2025, el gasto del Gobierno federal en pensiones y jubilaciones superó los 1.6 billones de pesos, lo que representó un incremento real anual de 6.8 por ciento, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El monto incluye los pagos realizados por el IMSS, ISSSTE, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero no contempla las pensiones del Bienestar, lo que incrementa aún más la carga total del sistema previsional.

Para Fausto Hernández Trillo, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México ya vive una crisis de pensiones y se aproxima al punto de mayor presión presupuestal.

“Es un asunto que le quita grados de libertad a las finanzas públicas porque ya ahorita se lleva el 18 por ciento del Presupuesto. Y esto va a ir creciendo porque más gente se va a retirar, sobre todo bajo la Ley 73, que es mucho más benévola y en la que el Estado se compromete a pagar”, explicó en entrevista.

El especialista detalló que quienes comenzaron a trabajar antes de 1997 ya están ingresando a la etapa de retiro, y estimó que entre 2032 y 2034 se alcanzará el pico máximo de presión para las finanzas públicas.

“Después de eso, muchos empezarán a morir; es decir, tenemos que aguantar de aquí al 2032”, advirtió, aunque aclaró que una eventual reducción de la presión no implica que el problema quede resuelto.

“Ya estamos llegando al pico de la montaña. Estamos a seis años. Llevamos 30 años diciendo que viene la crisis de las pensiones. No viene, estamos en la crisis”, subrayó.

Por su parte, Paulina Anciola e Iván Arias, analistas económicos de Banamex, señalaron que el gasto en pensiones se ha convertido desde hace varios años en uno de los principales componentes comprometidos del gasto público, incluso por encima del costo financiero de la deuda.

Indicaron que este fenómeno responde tanto a la maduración de los sistemas de pensiones contributivas como al crecimiento de las pensiones no contributivas, es decir, las transferencias en efectivo a adultos mayores, impulsadas por factores demográficos.

De cara a 2026, los analistas advirtieron que las proyecciones de Hacienda anticipan presiones adicionales al alza tanto en el gasto en pensiones como en el costo financiero, en un escenario de menor margen de ajuste fiscal y mayores necesidades de financiamiento en otros rubros del gasto público.

