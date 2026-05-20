México se prepara para recibir el Mundial 2026 con partidos en CDMX, Monterrey y Guadalajara

Miércoles 20 de mayo de 2026

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa y ya fueron difundidas las fechas y horarios de los encuentros que se disputarán en territorio mexicano, donde tres ciudades serán sede del torneo internacional: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

El Estadio Azteca, que durante el Mundial será denominado Estadio Banorte, albergará el partido inaugural el jueves 11 de junio con el encuentro entre México y Sudáfrica a las 13:00 horas. Además, recibirá partidos de fase de grupos, dieciseisavos y octavos de final.

En Monterrey, el Estadio BBVA será escenario de cuatro encuentros, entre ellos Suecia contra Túnez y un partido de dieciseisavos de final. Mientras tanto, el Estadio Akron de Guadalajara tendrá actividad con selecciones como México, Corea del Sur, Uruguay y España.

Calendario de partidos en México:

📍 Estadio Azteca (CDMX)

• 11 de junio: México vs Sudáfrica | 13:00 horas

• 17 de junio: Uzbekistán vs Colombia | 20:00 horas

• 24 de junio: México vs República Checa | 19:00 horas

• 30 de junio: Dieciseisavos de final | 19:00 horas

• 5 de julio: Octavos de final | 18:00 horas

📍 Estadio BBVA (Monterrey)

• 14 de junio: Suecia vs Túnez | 20:00 horas

• 20 de junio: Túnez vs Japón | 22:00 horas

• 24 de junio: Sudáfrica vs Corea del Sur | 19:00 horas

• 29 de junio: Dieciseisavos de final | 19:00 horas

📍 Estadio Akron (Guadalajara)

• 11 de junio: Corea del Sur vs República Checa | 20:00 horas

• 18 de junio: México vs Corea del Sur | 19:00 horas

• 23 de junio: Colombia vs Congo | 20:00 horas

• 26 de junio: Uruguay vs España | 18:00 horas

México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres inauguraciones mundialistas, luego de las ediciones de 1970 y 1986.