Deportes

22.17°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 20 de mayo de 2026

México se prepara para recibir el Mundial 2026 con partidos en CDMX, Monterrey y Guadalajara

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa y ya fueron difundidas las fechas y horarios de los encuentros que se disputarán en territorio mexicano, donde tres ciudades serán sede del torneo internacional: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

El Estadio Azteca, que durante el Mundial será denominado Estadio Banorte, albergará el partido inaugural el jueves 11 de junio con el encuentro entre México y Sudáfrica a las 13:00 horas. Además, recibirá partidos de fase de grupos, dieciseisavos y octavos de final.

En Monterrey, el Estadio BBVA será escenario de cuatro encuentros, entre ellos Suecia contra Túnez y un partido de dieciseisavos de final. Mientras tanto, el Estadio Akron de Guadalajara tendrá actividad con selecciones como México, Corea del Sur, Uruguay y España.

Calendario de partidos en México:

📍 Estadio Azteca (CDMX)
• 11 de junio: México vs Sudáfrica | 13:00 horas
• 17 de junio: Uzbekistán vs Colombia | 20:00 horas
• 24 de junio: México vs República Checa | 19:00 horas
• 30 de junio: Dieciseisavos de final | 19:00 horas
• 5 de julio: Octavos de final | 18:00 horas

📍 Estadio BBVA (Monterrey)
• 14 de junio: Suecia vs Túnez | 20:00 horas
• 20 de junio: Túnez vs Japón | 22:00 horas
• 24 de junio: Sudáfrica vs Corea del Sur | 19:00 horas
• 29 de junio: Dieciseisavos de final | 19:00 horas

📍 Estadio Akron (Guadalajara)
• 11 de junio: Corea del Sur vs República Checa | 20:00 horas
• 18 de junio: México vs Corea del Sur | 19:00 horas
• 23 de junio: Colombia vs Congo | 20:00 horas
• 26 de junio: Uruguay vs España | 18:00 horas

México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres inauguraciones mundialistas, luego de las ediciones de 1970 y 1986.

EU sanciona a empresas y personas de Chihuahua por presunto lavado ligado al Cártel de Sinaloa

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Dictan prisión preventiva a mujer acusada de homicidio en la colonia Juan Escutia

Inaugura Consejo Estatal Agropecuario nuevas oficinas en Chihuahua

EU finca cargos contra Raúl Castro por derribo de aeronaves en 1996

UIF bloqueará cuentas de 22 personas ligadas a red de corrupción vinculada al narco: García Harfuch
Maru Campos asegura que Chihuahua “seguirá resistiendo” ante el centralismo federal
Reconoce Marco Bonilla a maestras y maestros por su compromiso con la educación
Detienen a joven armado en Nonoava y aseguran dos tigres de bengala
EU finca cargos contra Raúl Castro por derribo de aeronaves en 1996
Sergio Mayer renuncia a Morena tras polémica por “La Casa de los Famosos”
Fortalecen Sindicatura y COCENTRO coordinación en favor del Centro Histórico de Chihuahua
Empeora sequía en 19 municipios de Chihuahua; mejora en zona fronteriza

Municipios

Más Noticias

Maru Campos asegura que enfrentará juicio político “hasta donde tope”
Estadio Monterrey, una joya mundialista con vista al Cerro de la Silla
Asegura FGR camión de pasajeros con más de 20 mil pastillas de fentanilo en carretera Ahumada-Juárez