México suspende importación de productos avícolas de Brasil por brote de Newcastle

Martes 20 de octubre de 2026

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ordenó la suspensión de las importaciones de productos avícolas procedentes de Brasil, luego de confirmarse un brote de la enfermedad de Newcastle en granjas del estado de Santa Catarina.

La dependencia federal informó que la medida tiene como objetivo proteger la producción avícola nacional y evitar el ingreso de la enfermedad a México, donde actualmente no se encuentra registrada.

La suspensión incluye carne de ave, menudencias, aves canoras y de ornato, así como material de genética avícola, entre ellos huevo fértil y pollitos.

Autoridades brasileñas informaron que el brote fue identificado en una granja de pavos en Santa Catarina y señalaron que la enfermedad no representa un riesgo para la salud humana, incluso en caso de haber consumido productos antes de las inspecciones implementadas.

La decisión tiene relevancia comercial debido a que Brasil es el segundo mayor proveedor de productos avícolas para México, únicamente por debajo de Estados Unidos. Hasta julio se habían importado desde ese país sudamericano 128 mil 632 toneladas.

Las restricciones permanecerán como una medida sanitaria mientras las autoridades evalúan la evolución del brote y las condiciones necesarias para garantizar que las importaciones no representen un riesgo para la avicultura mexicana.