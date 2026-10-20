Internacional

22.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 20 de octubre de 2026

México suspende importación de productos avícolas de Brasil por brote de Newcastle

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ordenó la suspensión de las importaciones de productos avícolas procedentes de Brasil, luego de confirmarse un brote de la enfermedad de Newcastle en granjas del estado de Santa Catarina.

La dependencia federal informó que la medida tiene como objetivo proteger la producción avícola nacional y evitar el ingreso de la enfermedad a México, donde actualmente no se encuentra registrada.

La suspensión incluye carne de ave, menudencias, aves canoras y de ornato, así como material de genética avícola, entre ellos huevo fértil y pollitos.

Autoridades brasileñas informaron que el brote fue identificado en una granja de pavos en Santa Catarina y señalaron que la enfermedad no representa un riesgo para la salud humana, incluso en caso de haber consumido productos antes de las inspecciones implementadas.

La decisión tiene relevancia comercial debido a que Brasil es el segundo mayor proveedor de productos avícolas para México, únicamente por debajo de Estados Unidos. Hasta julio se habían importado desde ese país sudamericano 128 mil 632 toneladas.

Las restricciones permanecerán como una medida sanitaria mientras las autoridades evalúan la evolución del brote y las condiciones necesarias para garantizar que las importaciones no representen un riesgo para la avicultura mexicana.

Sheinbaum niega pacto con Maru Campos por caso Jáuregui y agentes de la CIA

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Lanzan plataforma de firmas para exigir “Libertad para César Jáuregui”

Afectarán suministro de agua en 226 colonias de Chihuahua; JMAS pide almacenar con anticipación

Jefe de la DEA revive señalamientos de corrupción en México por asesinato de “Kiki” Camarena

Influencer Alan Nevarez se suma a campaña por la liberación de César Jáuregui
FGR acusa a Jáuregui de alterar la paz interna y vulnerar la soberanía nacional
Refuerza Sindicatura herramientas para detectar riesgos en la niñez
Modernización del alumbrado LED en Chihuahua supera el 95% de avance
Se incendia plataforma de Pemex en Campeche; suman al menos ocho percances en el año
Trump asegura que está cerca de un acuerdo con México para reducir déficit comercial
Sheinbaum deja en manos de la FGR investigar a Maru Campos por caso CIA
Inicia audiencia federal contra César Jáuregui por presunta traición a la patria

Municipios

Más Noticias

DEA advierte que perseguirá a cárteles en México y otros países de América
Chínipas alcanzará los 37.5°C y será la zona más calurosa de Chihuahua
¡Liberen a Jáuregui! Convocan a manifestación para exigir que enfrente su proceso en libertad